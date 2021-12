Feuerwehr Xanten : Nächtlicher Einsatz durch angebranntes Essen

Xanten Die Räume waren voller Rauch, deshalb wurde ein Wohnungsbrand befürchtet. Xantener Feuerwehrleute eilten herbei und gingen unter Atemschutz ins Gebäude – sie konnten glücklicherweise schnell Entwarnung geben.

Die Einheiten Mitte, Lüttingen und Birten der Freiwilligen Feuerwehr Xanten sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr an die Rheinstraße gerufen worden, weil ein Brand befürchtet wurde. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, seien zwei Feuerwehrleute sofort unter Atemschutz in das Gebäude vorgedrungen, hätten aber schnell Entwarnung geben können. Auf dem Herd sei Essen angebrannt, dadurch sei die Wohnung voller Rauch gewesen. Ein Feuer sei aber nicht ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten das Kochgut nach draußen gebracht und gelöscht. Der Bewohner sei vom Rettungsdienst untersucht worden, habe jedoch vor Ort bleiben können. Die Wohnung sei umfangreich gelüftet worden.