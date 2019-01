2018 war die Feuerwehr Xanten insgesamt 207 Mal im Einsatz. Das war deutlich öfter als 2017. Das lag unter anderem an Orkantief „Friederike“. Ein Rückblick auf einige Einsätze.

Am 18. Januar 2018 wird die Feuerwehr Xanten gegen 10 Uhr das erste Mal alarmiert. Sturmtief „Friederike“ fegt über das Land hinweg, pustet Bäume um, reißt Dachziegel ab, bläst sogar das Dach der Turnhalle in Vynen herunter. An diesem Tag rückt die Feuerwehr Xanten zu 51 Einsätzen aus.

Sturmtief Friederike sorgt für heftigen Wirbel - eine Übersicht finden Sie hier.