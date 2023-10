Trübungen des Trinkwassers möglich Feuerwehr überprüft Hydranten in Xanten

Die Feuerwehr Xanten überprüft in den kommenden Tagen Hydranten in den Ortsteilen: Am Mittwoch, 11., sowie am Samstag, 14. Oktober ist die Löschgruppe Birten im Ortsteil Birten im Einsatz, am Samstag, 21. Oktober, führt die Löschgruppe Xanten-Nord die Kontrollen in Vynen, Marienbaum und Obermörmter durch.