Übung unter realen Bedingungen Feuerwehr Sonsbeck probt Brand mit Vermisstenrettung

Feuer in der Tischlerei Hanßen. Beim Eintreffen der ersten Sonsbecker Feuerwehrkräfte quillt dichter Rauch aus der Werkstatt. Der Meister gibt auf Befragung an, dass er einen lauten Knall gehört und dann den Rauch gesehen habe. In der Werkstatt vermutet er noch drei Personen. Was bedrohlich klingt, ist im Grunde harmlos. Es handelt sich um das geplante Szenario einer Übung für die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck.