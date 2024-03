Rückblick auf 2023 Feuerwehr Sonsbeck leistet 70 Einsätze

Die Bürgermeisterin übergab das deutsche Sportabzeichen an die Kameraden, die diese Auszeichnung im Rahmen des von Jochen Scheffer organisierten Dienstsportangebots erworben hatten. Im Mittelpunkt standen anschließend die Beförderungen und Ehrungen verdienter Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. In der Einheit Labbeck übergab Markus Lukas die Funktion als stellvertretender Leiter der Einheit in jüngere Hände an Manuel Pieper. Katrin Heinrichs trat in die Unterstützungsabteilung ein und wird zukünftig als Betreuerin der Jugendfeuerwehr tätig sein.