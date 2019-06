Tag der offenen Tore : Sonsbecker Wehr feiert Familienfest

Rund um das Feuerwehrgerätehaus in Sonsbeck gibt es am Sonntag, 30. Juni, ein buntes Programm für Familien. Foto: Feuerwehr

Sonsbeck Am Sonntag können sich Bürger über die Arbeit der freiwilligen Einsatzkräfte informieren.

Am kommenden Sonntag, 30. Juni, wird der Löschzug Sonsbeck wieder ein Familienfest rund um das Feuerwehrgerätehaus an der Alpener Straße feiern. Jung und Alt sind ab 11 Uhr herzlich eingeladen, die Feuerwehr an ihrem Standort zu besuchen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich Tag und Nacht als ehrenamtliche Einsatzkräfte für die Sonsbecker Bevölkerung engagieren.

Die Feuerwehr wird am Veranstaltungstag über unter anderem über ihre Arbeit informieren. In diesem Jahr wird erläutert, was bei einem Einsatz nach einem Chemikalienunfall zu beachten ist. Dazu steht am Sonntag vor Ort auch ein Abrollcontainer V-Dekon des Löschzuges Moers-Asberg der Feuerwehr Moers zur Verfügung. Anhand des Materials, das auf diesem Container verladen ist, wird präsentiert, wie bei einem entsprechenden Ereignis eine sogenannte Dekontamination von Betroffenen erfolgt. Das Szenario ist durchaus realistisch, denn die Feuerwehr Moers würde die Sonsbecker Kameraden mit diesem Container bei einem Schadensereignis mit entsprechendem Ausmaß auch überörtlich unterstützen.