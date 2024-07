Umgestürzte Bäume, gerissene Stromleitung Ereignisreicher Samstag für die Feuerwehr Sonsbeck

In Sonsbeck ist am Samstag am Rosentalweg ein Baum umgestürzt, in eine Freileitung gefallen und hat dann die Straße blockiert. Wie die Feuerwehr Sonsbeck mitteilte, war sie deshalb um 14.57 Uhr alarmiert worden. Die gerissene 400-Volt-Leitung sei durch eine Elektrofachkraft aus der Einheit Labbeck gesichert, der umgestürzte Baum sei mit einer Motorkettensäge beseitigt und zur Seite geräumt worden, erklärte die Einsatzkräfte.