Einsätze für Xantens Feuerwehr : Strohballen und Hecke geraten in Brand

Mit zwei Treckern wurden die brennenden Strohballen auseinander gezogen, um sie zu löschen. Foto: Feuerwehr Xanten

Xanten Xantens Feuerwehr ist am Dienstag zu zwei Einsätzen ausgerückt. Am späten Abend standen Strohballen in Flammen. Wenige Stunden vorher war eine Hecke in Brand geraten. Ein Anwohner löschte das Feuer und wurde verletzt.

In Xanten haben am Dienstag etwa 25 Strohballen auf einem Feld am Orwatersweg gebrannt. Der Löschzug Mitte wurde gegen 21.50 Uhr alarmiert. Mit zwei Treckern seien die Ballen auseinandergezogen worden, um sie dann zu löschen, erklärte die Feuerwehr Xanten. Vorher war schon die Löschgruppe Lüttingen im Einsatz gewesen: Gegen 18.11 Uhr war aus ungeklärter Ursache eine Hecke an der Marie-Curie-Straße in der Beek in Brand geraten. Ein Anwohner löschte die Flammen weitgehend selbst, wurde dabei aber verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr führte dann umfangreiche Nachlöscharbeiten durch.

(wer)