Mehrstündiger Feuerwehreinsatz Mobilheim auf Campingplatz in Xanten brennt aus

Xanten · Auf einem Campingplatz an der Urseler Straße in Xanten ist am späten Donnerstagabend ein Mobilheim ausgebrannt. Eine Gefahrensituation für die Feuerwehr stellten mehrere Propangasflaschen dar.

06.10.2023, 11:50 Uhr

Von dem Mobilheim ist nach dem Brand nicht mehr viel übrig geblieben. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr

Noch am späten Donnerstagabend mussten die Feuerwehreinheiten Xanten-Mitte, Wardt und Nord um 22.46 Uhr zu einem Brandeinsatz ausrücken. Auf einem Campingplatz an der Urseler Straße ist ein Mobilheim ausgebrannt. Verletzte gab es nicht. Bereits auf der Anfahrt, so berichten die Einsatzkräfte, sei der Flammenschein deutlich zu sehen gewesen. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Mobilheim bereits in voller Ausdehnung“, berichtet die Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Wehrleute hätten daher umgehend die Löscharbeiten mit zwei C-Rohren, die 100 Liter Wasser in der Minute ausgeben, begonnen. Eine Gefahrensituation stellten gleich drei Propangasflaschen dar, die von den Brandbekämpfern in Sicherheit gebracht worden sind. „Aufgrund der hohen Brandlast innerhalb des Mobilheims, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten von Nöten“, teilen die Einsatzkräfte mit. Hierbei kamen weitere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz rund zweieinhalb Stunden. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes stand das Mobilheim leer.

(beaw)