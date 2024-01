Feuerwehreinsatz in Xanten Altkleidercontainer am Westwall brennt

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Altkleidercontainer in Xanten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der brennende Container stand im Bereich eines Parkplatzes am Westwall. Wie die Feuerwehr Xanten berichtet, sind die Kräfte des Löschzuges Xanten-Mitte am Dienstag um 4.57 Uhr gerufen worden, um den brennenden Altkleidercontainer zu löschen. Das Feuer konnte laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Altkleidercontainer wurde durch den Brand zerstört.