Ursache des Brandes in Sonsbeck unklar 91-Jährige verliert durch Feuer ihr Zuhause

Sonsbeck · Die 91-jährige Frau, die allein in dem Haus an der Xantener Straße in Sonsbeck gewohnt hat, war beim Ausbruch des Brandes unterwegs. Das hat ihr vermutlich das Leben gerettet. Aber sie hat ihr Dach über dem Kopf verloren. Die Kripo ermittelt.

17.05.2023, 15:01 Uhr

10 Bilder Einfamilienhaus in Sonsbeck brennt 10 Bilder Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Es hätte alles noch viel, viel schlimmer kommen können. Doch für die 91-jährige Bewohnerin des Hauses an der Xantener Straße am Ortseingang von Sonsbeck ist alles schon schlimm genug. Sie hat durch das Feuer am Dienstagnachmittag ihr Zuhause verloren. Ihr Haus ist komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Es muss wohl abgerissen werden. Die alte Dame, die nach dem Tod ihres Mannes allein dort gelebt hat, muss den unmittelbaren Schock erst mal verdauen und sich dann auf ein neues Umfeld einstellen. Vorerst sei sie bei Verwandten unterkommen, heißt es aus dem Rathaus. Trotz alledem gibt es einen glücklichen Umstand, der der 91-Jährigen möglicherweise das Leben gerettet hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Einfamilienhaus in Sonsbeck brennt