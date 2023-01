Polizei ermittelt Feuer auf Campingplatz in Xanten – zwei Wohnwagen brennen aus

Wie die Polizei am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, hat es auf einem Campingplatz in Xanten gebrannt. Nach ersten Meldungen soll es vorher in einem Wohnwagen eine Explosion gegeben haben. Das Feuer soll dann auf einen zweiten Wohnwagen übergegriffen sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits auf einen zweiten Wohnwagen übergegriffen, auch dieser brannte völlig nieder. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und konnte so ein weiteres Übergreifen auf weitere Wohnwagen verhindern. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. In den beiden Wohnwagen soll niemand übernachtet haben. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.