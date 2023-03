Fete für die Knete Xantener Gesamtschule gewinnt mit starker Botschaft

Die Gesamtschüler hatten ein Video unter dem Titel „Du kannst alles aus dir machen“ eingereicht. In den drei Minuten erzählt der Abiturjahrgang die Geschichte eines jungen Mannes, der zunächst mit einer Wodka-Flache auf einer Parkbank liegt, sich dann entscheidet, das Abitur an der Gesamtschule zu machen und schließlich Mitarbeiter der Sparkasse wird. Am Ende sagt eine Sprecherin: „Egal, woher du kommst, in welchem Land du lebst, wer deine Familie ist, wie du aussiehst, ob du bisher einen schwierigen Weg hattest – deine Vergangenheit definiert dich nicht. Du kannst entscheiden, dass du wieder aufstehst, wenn du einmal hingefallen bist.“