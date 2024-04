Nach Sprengstoff-Anschlag in Ochtrup Tatverdächtiger in Xanten festgenommen

Die Tat hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster bereits am 8. März ereignet. Wie sie mitteilten, soll der Tatverdächtige einen aus chemischen Stoffen selbst gebauten Sprengsatz in einem Karton auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Ochtrup platziert haben. Ein zufällig vorbeigehender Passant mit seinem Hund habe das Paket entdeckt und leicht bewegt, was unmittelbar zu einer Explosion des Sprengsatzes geführt habe, erklärten die Ermittler. Durch die Detonation seien der 58-Jährige schwer und auch der Hund verletzt worden.