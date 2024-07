Festwochenende in Sonsbeck Landjugend setzt „Berg in Flammen“

Ein heißes Fest war das „Berg in Flammen“ auch in den vergangenen Jahren, selbst wenn wegen anhaltender Trockenheit auf das namensgebende Feuerwerk verzichtet werden musste. In diesem Jahr herrscht wieder Zuversicht unter der Katholischen Landjugendbewegung Sonsbeck (KLJB), dass ihr Herzensevent unter freiem Himmel wieder von einem Licht- und Farbenspiel am Himmel gekrönt werden kann. Die Vorbereitungen für die Open-air-Veranstaltung laufen jedenfalls auf Hochtouren. Die ersten Banner und Plakate entlang der Straßen in Sonsbeck und Umgebung zeugen von der Vorfreude auf das beliebte Fest im Idyll der Sonsbecker Schweiz.