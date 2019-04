Spiele, Ausflüge und Action : Zwei Wochen Ferienspaß beim OGS-Programm in Sonsbeck

Damit in der schulfreien Zeit keine Langeweile aufkommt, hat die OGS wieder ein buntes Ferienprogramm vorbereitet (Symbolfoto). Foto: dpa/Armin Weigel

Sonsbeck Das Team um die scheidende Leiterin Gabriela Peters hat sich für die Osterferien wieder einiges einfallen lassen, um Kindern die freien Tage so unterhaltsam wie möglich zu gestalten.

Für Gabriela Peters und Bedriye OraI wird es der Abschied vom Offenen Ganztag der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule – für viele Sonsbecker Kinder die Möglichkeit, in den Osterferien keine Langeweile aufkommen zu lassen. Denn seit Montag läuft wieder das OGS-Ferienprogramm.

Am Montag stand zu Beginn des Programms ein Kunsttag an. Die Kinder konnten malen und zeichnen, arbeiteten aber nicht nur mit Pinsel und Farbe, sondern konnten sich auch mit anderen Materialien ausprobieren.

Info Bring- und Abholzeiten des Ferienprogramms Beginn Das OGS-Team bittet darum, die Kinder bis spätestens 9 Uhr zum Programm zu bringen. Ende Die Kinder sollten nicht vor 13.30 Uhr abgeholt werden. Sonderregelung An einigen

Tagen gelten gesonderte Abholregelungen.

Am Dienstag, 16. April, lautet das Motto „Trödeltausch – Tauschen statt wegwerfen“. Die Kinder können Spielsachen, mit denen sie nicht mehr spielen wollen, tauschen – gegen ein Spielzeug, das ein anderes Kind nicht mehr möchte. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Sachen noch gut erhalten sind. So müssen Bauklötze, Spiele und Bücher nicht auf dem Dachboden verstauben, sondern können in anderen Kinderzimmern noch Verwendung finden. Kuscheltiere sind aus hygienischen Gründen von der Tauschaktion allerdings ausgenommen.

Am Mittwoch, 17. April, steht eine Fahrt zum Freizeitpark Ketteler Hof an. Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr morgens an der Bushaltestelle ab. Den Kindern sollte eine Trinkflasche mitgegeben werden, im Park wird gemeinsam gegessen. Die Rückkehr nach Sonsbeck ist so geplant, dass man um 16 Uhr wieder zu Hause sein wird.

Am Donnerstag, 18. April, heißt es dann „Alles Grün oder was?“. Alles dreht sich um die Farbe Grün – schließlich ist ja Gründonnerstag. Die Kleidung, der gedeckte Tisch, die Freizeit-Angebote. Mehr möchte das OGS-Team nicht verraten, bittet aber darum, dass (grüne) Sportsachen mitgebracht werden.

Nach den Feiertagen geht es am Dienstag, 23. April, mit dem Ferienprogramm weiter. An diesem Tag wartet eine Überraschung auf die Kinder – Schwimm- und Sportsachen, etwas zu trinken und ein paar Snacks sollten eingepackt werden.

Am Mittwoch, 24. April, ruft dann das Buffet. Egal ob die Kinder Lust auf ein ausgiebiges Frühstück, einen Brunch oder einfach ein Getränk zum Mitnehmen haben, an diesem Tag soll kein Wunsch offen bleiben. In der OGS wird das Beste aus aller Welt aufgetischt. Getränke, hausgemachte Kuchen und kleinere Snacks, zubereitet und serviert vom OGS-Team.

Am Donnerstag, 25. April, werden dann „Hausfrau oder Hausmann des Jahres“ gesucht. Das Team hat einen lustigen Tag rund um die Hausarbeit, darunter das Kochen, Bügeln, Waschen und Einkaufen vorbereitet.

Am Freitag, 26. April, steht dann der Ferienabschluss an – auch hier wird es noch einmal bunt und lustig zugehen.

