Ferienhilfswerk St. Viktor Xanten auf Ameland Seit 50 Jahren mit dem Insel-Virus infiziert

Alles fing vor 50 Jahren mit einem ersten Lager auf Ameland an. „Da müssen sich wohl einige Betreuer und Organisatoren mit dem Inselvirus infiziert haben“, teilt Gerhard van Xanten humorig mit. „Denn seitdem fahren zumeist zwei Gruppen pro Jahr auf den ,schönsten Sandhaufen der Welt‘, wie er von seinen Fans genannt wird“, ergänzt der Vorsitzende des Ferienhilfswerks. Bis auf das Corona-Jahr 2020 fanden diese Ausflüge jedes Jahr statt. „So haben allein in den letzten 20 Jahren ungefähr 1500 Kinder einen Teil ihrer Schulferien dort verbracht“, so van Xanten.