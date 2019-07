Ferien in Sonsbeck : OGS-Programm geht in letzte Woche

OGS-Programm geht in letzte Woche

Ferien in Sonsbeck

Am Mittwoch, 31. Juli, geht es in den Vergnügungspark Kernwasserwunderland. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Sonsbeck Kinder erwartet eine spannende Woche mit vielen Spielen, einem Ausflug zum Kernwasserwunderland und einem Märchenabenteuer.

Neben dem Sonsbecker Ferienspaß hat auch der Offene Ganztag an der Sonsbecker Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule ein eigenes Ferienprogramm für daheimgebliebene Kinder vorbereitet. In der kommenden dritten Ferienwoche stehen noch folgende Aktivitäten auf dem Plan.

Am Montag, 29. Juli, dreht sich alles um das Thema „Meerestiere“. Es werden viele schöne Meerestiere aus unterschiedlichen Materialien gebastelt und unterschiedliche Spiele mit maritimem Bezug gespielt.

Am Dienstag, 30. Juli, stehen die Sinneswahrnehmungen im Mittelpunkt. Viele bunte Spiele und Themen rund um unsere menschlichen Sinne werden gespielt. Auch im Nachmittagsbereich gibt es hierzu spannende Angebote.

Großer Dank an scheidende OGS-Leitung

Abschied von Gabriela Peters und Bedriye Oral : Großer Dank an scheidende OGS-Leitung

Zwei Wochen Ferienspaß beim OGS-Programm in Sonsbeck

Spiele, Ausflüge und Action : Zwei Wochen Ferienspaß beim OGS-Programm in Sonsbeck

Am Mittwoch, 31. Juli, steht dann ein Ausflug ins Kernwasserwunderland in Kalkar auf dem Plan. Treffen ist um 8 Uhr, die Organisatoren bitten um Pünktlichkeit. Die Rückfahrt ist für 15.30 Uhr geplant, eine Teilnahme bis 16 Uhr daher verpflichtend.

Am Donnerstag, 1., und Freitag, 2. August, entführt das OGS-Team die Kinder in eine Märchenwelt. Die Kinder dürfen verkleidet kommen, wenn sie möchten, müssen es aber nicht. Neben Geschichten und Spielen wird es in den beiden Märchen-Tagen Bastel- und Backangebote sowie einiges mehr zum Thema geben.