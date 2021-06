Klimapolitik in Sonsbeck : FDP Sonsbeck will Bürgerwindpark in der Gemeinde

Sonsbeck Die Fraktion fordert die Erstellung eines Konzepts für die Errichtung von Windenergieanlagen auf Sonsbecker Gebiet. Bürger sollen an der Finanzierung und Ausgestaltung beteiligt werden können.

Mit Blick auf die Debatte in Alpen heißt es weiter: „Anders als in einigen Nachbarkommunen, wo der Profit einiger Investoren dem Allgemeinwohl entgegensteht, sollte Sonsbeck den Profit an seine Bürger weitergeben.“ So entstehe mehr Akzeptanz für Windanlagen in der Bevölkerung. Bei Erstellung eines Konzepts für einen Bürgerwindpark, so die FDP, müsse gewährleistet sein, dass sich Bürger aktiv an der Finanzierung und Ausgestaltung beteiligen könnten.