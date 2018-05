Xanten: FDP: Neuer KWW-Chef "dritte Wahl"

Xanten Liberale aus Alpen, Sonsbeck und Xanten kritisieren Geschäftsführersuche.

"Die bisherige Vorgehensweise zur Rekommunalisierung der KWW kann man bestenfalls als semi-professionell bezeichnen", so der Alpener FDP-Fraktionschef Thomas Hommen. "Wollte man zu Beginn der Bemühungen noch einen ausgewiesenen Wasser-Fachmann vom freien Markt, so musste man sich jetzt aus dem eigenen Regal bedienen", schreibt Hommen. Externe Kandidaten hätten den Job offensichtlich nicht gewollt. "Darauf möge sich jeder seinen eigenen Reim machen", so der Alpener.