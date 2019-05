Interview mit FBI-Fraktion zum Haushalt : „Wir müssen Xantens Schulden abbauen“

Xanten Es hängt auch vom Verhalten der FBI-Fraktion ab, ob im Rat eine Mehrheit für Xantens Haushalt zustande kommt. Im Interview erklären Peter Hilbig und Valérie Petit, unter welchen Bedingungen sie den Entwurf der Verwaltung mittragen.

Peter Hilbig Wir müssen natürlich die Entwicklung im Hauptausschuss und im Rat abwarten. Aber wir haben mit einer Mehrheit im Rat der Verwaltung den Auftrag gegeben, den Haushaltsentwurf in zwei Punkten zu überarbeiten. Und wenn beide Punkte zufriedenstellend umgesetzt worden sind, hat die Verwaltung unseren Auftrag erfüllt. Es wäre also nur logisch, wenn wir dann den Haushaltsentwurf mittragen, auch wenn wir immer noch der Meinung sind, dass es kein optimaler Haushalt ist.

Petit Die Stadt Xanten hat einen Schuldenstand von etwa 50 Millionen Euro. Wir müssen, damit wir als Kommune handlungsfähig bleiben, diese Schulden abbauen. Und obwohl wir lange am Haushalt gearbeitet haben, ist es noch ein defizitärer Haushalt. Das beschränkt langfristig unsere Möglichkeiten. Deshalb müssen wir in die Entschuldung gehen.

Hilbig Ist das so schlimm? Wäre es so schlimm, frage ich mich, warum wir sowieso immer erst im Frühjahr über den Haushalt für das laufende Jahr beraten. Wir haben also schon standardmäßig drei Monate keinen Haushalt. Jetzt sind nur weitere zwei Monate hinzugekommen. Es ist nicht die Situation wie in den USA, wo die Regierungsgeschäfte stillstehen. Bei uns läuft alles weiter, nur zusätzliche Ausgaben sind vorerst auf Eis gelegt. Dringende Ausgaben konnten trotzdem getätigt werden, nicht dringende mussten warten. Das ist kein Beinbruch.