Fazenda da Esperança in Mörmter Der Hof der Hoffnung lädt zum Fest

Es ist ruhig auf dem Hof zwischen dem ehemaligen Franziskaner-Kloster in Mörmter und dem ehemaligen Stallgebäude, in dem ein Café errichtet worden ist. Aus einem ausrangierten Imbisswagen ist Musik aus der Konserve zu hören. Vor dem Wagen wuselt Romario, rollt eine Kabeltrommel auf. Der 26-Jährige hat brasilianische Wurzeln, spricht aber kein Wort Portugiesisch. Er ist in Deutschland geboren und groß geworden, war schon einmal ein Jahr lang als Rekuperant auf der Fazenda da Esperanza, dem Hof der Hoffnung, der 2009 in den Räumen des ehemaligen Klosters entstanden ist. Er schien seine Drogensucht erfolgreich und mit Hilfe des Fazenda-Leiters Moritz Bucher bekämpft zu haben. Aber dann machte er den Fehler, den viele ehemals Süchtige machen und vor dem Hofleiter Bucher immer wieder warnt: Er ging zurück an den Ort, wo seine Drogenkarriere begonnen hat.