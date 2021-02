Fazenda da Esperanca in Xanten : Spender helfen Hof der Hoffnung aus der Not

Dank einer Spende von Guido Lohmann (v.l.) und Lars Steinkuhl können Helga Schlechter-Bonk, Reinhold Schulte und Moritz Bucher Reparaturen am Kloster Mörmter vornehmen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Fazenda da Esperanca in Xanten ist in finanzielle Schieflage geraten, nachdem sie ihr Hofcafé coronabedingt schließen musste. Das löste eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Gemeinschaft, die Menschen aus der Sucht führt, aus.

Bei der Familie der Hoffnung der Fazenda da Esperança ist es so, dass suchtkranke Menschen, die dort Hilfe suchen, zunächst von der Gemeinschaft aufgefangen und getragen werden. Im Laufe der sogenannten Rekuperation lernen sie, ihr Leben wieder selbstständig in richtige Bahnen zu lenken. Ist das geschafft, beginnen sie, sich in einer dritten Phase auch um andere Hilfe suchende Menschen zu kümmern. Zuletzt war aber die gesamte Fazenda in Mörmter in Not geraten, brauchte finanzielle Hilfe, nachdem das Hofcafé coronabedingt schließen musste. Doch auch die Fazenda wurde getragen – von einer ganzen Gemeinschaft an Unterstützern und Gönnern. Allein durch Volksbankchef Guido Lohmann, Radio-KW-Moderator Mark Torke und Steuerberater Lars Steinkuhl sowie die von Lohmann initiierte Initiative „Bewegen hilft“ kam eine Spende von 5000 Euro zusammen.

„Als ich von den Problemen der Fazenda gelesen habe, war ich geschockt“, sagt Steinkuhl. Noch am selben Tag nahm er Kontakt zu Hofleiter Moritz Bucher auf, um Unterstützung zuzusichern. „Was die Menschen hier leisten, ist enorm“, bestätigt Lohmann. Er kennt die Fazenda gut, verbringt jedes Jahr einen Tag mit den Voba-Azubis dort. „Nach den Berichten der Rekuperanten begreifen unsere Auszubildenden oft, wie gut es ihnen geht“, so Lohmann. Damit leiste die Fazenda neben der Suchthilfe auch einen großen Beitrag zur Prävention. Wie wichtig beides ist, werde gerade in der Corona-Krise deutlich, so Lohmann. „Die Menschen in der Fazenda kommen ja nicht alle aus total zerrütteten Verhältnissen. Um in eine Suchtkrankheit zu rutschen, reicht manchmal ein Ereignis aus“, erklärt er mit Blick auf Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Existenzängste während der Pandemie.