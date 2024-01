Ehrenamtlicher Helfer auf der Fazenda Mörmter Die große Stütze auf dem Hof der Hoffnung

Bernhard Lense weiß, wovon die Menschen reden, die auf dem Hof der Hoffnung in der Regel erfolgreich versuchen, von ihrer Sucht loszukommen. Auch er hat es auf einer Fazenda in Berlin geschafft. „Ich war ein hochgradiger Spieler, habe 20 Jahre lang in jeder freien Minute an einer Slotmaschine gestanden.“ Hochgerechnet habe er bestimmt eine dreiviertel Million Euro an Spielautomaten verzockt. „Ich habe meine Ehe, meinen Beruf an die Wand gefahren.“ Über die Fazenda in Berlin habe er seine jetzige zweite Ehefrau kennengelernt, eine Brasilianerin, mit der er seit neun Jahren in einer kleinen Wohnung in Rees lebt. „Ich bin die bayerische Front am Niederrhein“, sagt er und lacht. „17 Meter über NN, das ist für einen Bayern ja wirklich sehr, sehr niedrig“.