Sozialwerk : Die Fazenda im Kloster Mörmter feiert

Moritz Bucher, Leiter der Fazenda da Esperança, sitzt auf einem Holzhaufen, der dem Kloster geschenkt wurde, um damit unter anderem zu heizen. Auch nach 10 Jahren ist die Hilfe für die soziale Einrichtung immer noch groß. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Für Hilfesuchende bedeutet das Angebot des Sozialwerks einen Start in ein neues Leben. Die Idee besteht aus den drei Säulen Familie, Arbeit und Spiritualität. Zum zehnten Geburtstag wird am Sonntag ein Hoffest mit Heiliger Messe gefeiert.

Die Geschichte wiederholte sich: In den 70er-Jahren stand das Kloster Mörmter erstmals leer, als es den dort lebenden Dorstener Franziskanern an Nachwuchs fehlte. An ihrer Stelle bezogen brasilianische Ordensbrüder das ein halbes Jahrhundert zuvor errichtete Gebäude. Doch 2009 war das Haus bis auf einen Frater erneut verwaist, so dass der Förderverein eine neue sinnvolle Berufung suchte.

Und in dem therapeutischen Sozialwerk „Fazenda da Esperança“ fündig wurde. Seit zehn Jahren werden nun hier ehemalige Süchtige, Menschen mit Depressionen, Essstörung oder in einer Sinn- und Lebenskrise betreut und auf ein neues Leben in der Gesellschaft vorbereitet. Moritz Bucher, der seit zweieinhalb Jahren gemeinsam mit seiner Frau Romina Miot die Einrichtung leitet, spricht nicht von Klientel oder Patienten, sondern von Rekuperanten. Das Wort kommt aus dem Portugiesischen und bedeutet ursprünglich in lateinisch: „sich wieder finden“.

Info Kloster wurde erst in den Jahren 1921/22 gegründet Ursprung Die Dorstener Franziskaner gründeten das Kloster Mörmter 1921/22. Die anfangs sieben Mönche waren für die Seelsorge der Dörfer und Gemeinden zuständig. Erbe 2009 übernahm die Fazenda da Esperanca das Kloster, um es entsprechend dem franziskanischen Geist weiterzuführen.

Am kommenden Sonntag, 30. Juni, möchte die Fazenda mit allen ihren zehnten Geburtstag feiern. Das Fest beginnt um zehn Uhr mit einer Heiligen Messe und endet am späten Nachmittag mit einem Konzert in der Klosterkirche. Dazwischen gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie ein Informations- und Unterhaltungsprogramm.

Frühere Süchtige hier bei uns? So mancher beäugte dies anfangs skeptisch. Aber es fanden sich auch viele Unterstützer, die die Idee gut fanden und förderten. „Wir haben ein sehr entspanntes Verhältnis zu unseren Nachbarn“, sagt heute Moritz Bucher. Die „Fazenda da Esperança“ ist ein moderner Orden, vom Vatikan anerkannt und in 20 Ländern mit 141 solcher Höfe der Hoffnung wie hier im Kloster Mörmter präsent. In der einjährigen Therapie können die Rekuperanten ihre eigenen körperlichen und seelischen Kräfte wiedererlangen. Es geht um den Anfang eines neuen Lebens.

Das Leben hier beruhe auf den drei Säulen Gemeinschaft, Arbeit und Spiritualität, erläutert Bucher. Das ist zum einen das Leben als eine große Familie mit gemeinsamen Mahlzeiten und dem Austausch untereinander. Zur zweiten Säule, der Arbeit, gehören die Pflege von Garten und Friedhof, der Beschnitt der Sträucher und Bäume sowie die Versorgung von Kleinvieh und die Verarbeitung von Brennholz. Einen wichtigen Beitrag leistet das Hofcafé, das derzeit an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist. „Vor allem an den Wochenenden wird es sehr gut angenommen“, freut sich Bucher.

Für die Spiritualität als dritte Säule wird an jedem Tag gemeinsam eine Bibelstelle gelesen und ein Wort oder spezielles Tagesmotto herausgesucht, um es dann in der Praxis umzusetzen. Außerdem beten die Mitglieder und feiern wöchentlich Gottesdienst.