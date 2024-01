„So viel du brauchst“ Aktion Klimafasten startet Aschermittwoch

Unter dem Oberthema „So viel du brauchst“ startet auch in diesem Jahr die Aktion Klimafasten. In den sieben Wochen von Aschermittwoch, 14. Februar, bis Karsamstag, 30. März, soll bewusst der Klimaschutz in den Blick genommen werden. „Es ist an der Zeit, schöpfungsgerechte Verantwortung zu zeigen“, sagt Rolf Lohmann, Weihbischof des Bistums Münster mit einem Büro in Xanten. „Jeder kann mitmachen und selbst entscheiden, wie eine konkrete Beteiligung aussehen kann.“ Als Umweltbischof der Deutschen Bischofskonferenz hat Rolf Lohmann gemeinsam mit Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Beauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland für Schöpfungsverantwortung, die Schirmherrschaft übernommen.