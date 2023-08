PS-Giganten treten zum Farm Pulling an Boxenstopp bei den Sonsbecker Schraubern

Knapp zwei Stunden haben die Jungs noch in der Werkstatt. Dann geht’s wieder raus aufs Feld. Schließlich muss der Acker am Lichtweg noch zur Wettkampfarena umgewandelt werden, die komplette Infrastruktur für Strom, Wasser und Abwasser verlegt und Park-Hinweise aufgestellt werden. „Da ist ja nichts“, sagt Christian Keisers und lacht. Wenn die Jungs vom Trecker Treck Team Sonsbeck dort aber zum Farm Pulling laden, dann geht auf der Wiese von van Treel ordentlich was. Dann lassen nämlich PS-Monster auf der 100 Meter langen Wettkampfbahn ihre Muskeln spielen, ackern lärmend und rauchend gegen einen tonnenschweren Bremswagen an. So mancher bläst beim Erreichen der Ziellinie sogar eine Feuerfontäne in die Höhe. Begleitet von jubelnden Zuschauern. Rund 5000 Besucher werden an den drei Tagen von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September, in Sonsbeck erwartet.