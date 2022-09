Diskussion um Farm-Pulling in Sonsbeck : Trotz Biodiesel nicht zeitgemäß

Ein Monster-Traktor bei einer Leistungsschau. Foto: Ahlen, Heike (hah)

Meinung Sonsbeck Biodiesel und technische Nachbesserungen hin und her, irgendwie passen Vorführungen wie das Farm-Pulling mit Traktoren, die gewaltige schwarze Abgas-Schwaden in die Luft pusten, nicht mehr in die Zeit.

Das große Engagement des Sonsbecker Trecker-Treck-Teams in allen Ehren: Was die Liebhaber der PS-starken getunten Landmaschinen da Jahr für Jahr auf die Beine stellen, zeugt von viel Fleiß, Kreativität, Einsatz und großer Freude daran, den Menschen eine Attraktion zu bieten.

Dennoch: Biodiesel und technische Nachbesserungen hin und her, irgendwie passen Vorführungen wie das Farm-Pulling mit Traktoren, die gewaltige schwarze Abgas-Schwaden in die Luft pusten, nicht mehr in die Zeit. Sie werden es zunehmend schwerer haben, akzeptiert zu werden. Klimawandel und Energieknappheit sind die drängendsten Themen dieser Tage. Es wird um jeden Kubikmeter Erdgas, um jede Kilowattstunde Strom und um jeden Liter Sprit, der eingespart werden kann, gerungen.

Immerhin: Bei Wettbewerben mit Hochleistungstraktoren darf kein fossiler Diesel verwendet werden. Bei dem eingesetzten Treibstoff sollen 60 bis 90 Prozent weniger CO 2 ausgestoßen werden als bei herkömmlichem Diesel. Das zeigt: Der Motorsport stellt sich der Kritik und arbeitet an Lösungen. Ob das reicht, wird sich zeigen.

Ihre Meinung? Schreiben Sie mir! uwe.plien@rheinische-post.de

(erko)