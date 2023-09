Großevent in Sonsbeck Ordnungsamt ist mit Farm Pulling zufrieden

Bis auf ihre Leistungsgrenzen getriebene, aufgemotzte Traktor-Motoren, harte Bässe, die aus den Musikboxen dröhnen. Tausende Fans, die jubeln und feiern, ein Moderatoren-Duo, das über Lautsprecheranlagen noch mehr Einsatz von den Zuschauern einfordert. Das Farm Pulling in Sonsbeck ist keine leise Veranstaltung. Wenn 250 Fahrer aus fünf Nationen zum deutschlandweit größten Event dieses Motorsports anreisen, um ihre PS-Giganten gegeneinander antreten zu lassen, und ganze Fanscharen zum Acker am Lichtweg pilgern, kann es im sonst so beschaulichen Sonsbeck mal laut werden. In den vergangenen Jahren hat es deshalb auch immer wieder Beschwerden von Anwohnern gegeben. Nicht so in diesem Jahr, wie das Ordnungsamt bestätigt. „Alle vereinbarten Zeiten wurden eingehalten. Wir sind zufrieden mit dem diesjährigen Ablauf“, sagte Fachbereichsleiter Markus Markus Janßen auf Anfrage.