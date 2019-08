Farm Pulling in Sonsbeck : Kampf der Traktoren geht in die 13. Runde

Sonsbeck Schwarze Rauchwolken, dröhnende Motoren und jede Menge Menschen, die PS-starke Monster-Maschinen auf dem Acker

am Lichtweg in Sonsbeck anfeuern. Am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, geht beim „Farm Pulling“ der Kampf der Traktoren um die beste Zugkraft in die 13. Runde. Organisiert wird das Spektakel von dem Trecker Treck Team Sonsbeck. In 19 Klassen kämpfen die Maschinen auf einer 100-Meter-Strecke gegen den Widerstand eines Bremswagens an. Erstmals in diesem Jahr geht die 3,5t Freie Klasse an den Start. Cafeteria, Kinderbelustigung, Imbiss und Fassbier gibt es auch. Am Samstag erwartet die Besucher zudem eine After-Show-Party mit dem DJ Team Balu. Am Sonntag gehen bei vier Pulls spendenbereite Besucher an den Start. Denn wer bis Freitag, 30. August, (20 Uhr) 30 Euro überweist oder am Veranstaltungssamstag bis 15 Uhr an der Wertmarkenbude abgibt, bekommt die Chance, selbst zu fahren. Die Spende kommt dem Hospitzdienst der Malteser zugute.