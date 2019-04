Fairwash in Xanten : Firma sammelt für Kinderhospiz

Xanten Drei Tage lang geht für jedes gewaschene Auto ein Euro an die Malteser.

(wer) Die Familie Sukaj will dem Kinderhospizdienst der Malteser Geld spenden – wie viel es sein wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen: Für jedes Auto, das am Donnerstag, Freitag oder Samstag in der Waschanlage Fairwash Xanten sauber gemacht wird, gibt Demush Sukaj einen Euro. Nach den drei Tagen rechnet er mit einem Betrag über mehrere Hundert Euro. Sukaj hat die Waschanlage 2014 in Xanten eröffnet. Seine Waschprogramme kosten zwischen acht und 15 Euro.