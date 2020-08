Sonsbecker Fahrschule : Fahrschüler auf Motorradtour

Tim Helmes von der gleichnamigen Fahrschule in Sonsbeck hat einen Film über die von ihm angebotenen Schüler-Touren gedreht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Die Sonsbecker Fahrschule Tim Helmes unternimmt mit Prüflingen lange Fahrten in der Gemeinschaft. Das Ziel ist es, Fahrpraxis zu sammeln. Nun war ein Kamerateam bei einem Trip dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Der Niederrhein ist schön – nicht nur zum Wandern oder Radfahren. Die Landschaft lässt sich auch mit ein paar PS genießen, zum Beispiel mit einer Motorradfahrt. Ein besonderes Gefühl vermittelt es obendrein. Einer, der sich mit diesem Gefährt bestens auskennt, ist Tim Helmes, Fahrlehrer mit Fahrschulen in Sonsbeck, Kevelaer, Xanten und Geldern. Bei ihm kann man die Prüfung in verschiedenen Klassen ablegen. Wie es sich anhört und anfühlt, als Fahrschüler mit einem Motorrad unterwegs zu sein, zeigt in Kürze ein Film. Dafür fanden jetzt die Dreharbeiten an der Fahrschule Sonsbeck statt.

Die Darsteller waren schnell gefunden: Tim Helmes hat eine eigene Whatsapp-Gruppe eingerichtet, in der viele ehemalige Fahrschüler sind. Auch die Prüflinge wurden in die Gruppe aufgenommen. So standen morgens für den Dreh 18 Biker bereit. Motorräder aller Größen waren da, die Kameras bereits aufgebaut.

Info Die nächste Tour führt nach Belgien Imagefilm Der Film von der Schüler-Tour ist bald auf der Internetseite der Fahrschule Tim Helmes zu sehen. www.fahrschule-helmes.de Tour Die nächste Tour führt am Samstag, 3. Oktober, nach Dinant an der Maas in Belgien.

Das Video soll zeigen, dass die Fahrschule etwas Besonderes anbietet. Tim Helmes organisiert nämlich seit vergangenem Sommer sogenannte Schüler-Touren. An fast jedem Samstag im Monat treffen sich Interessierte aus der Gruppe und der jeweilige Prüfling zu einer ausgedehnten Motorradtour.

Der Fahrschüler fährt dann auf seiner bekannten Fahrschul-Maschine und ist über das Funksystem mit Tim Helmes verbunden, der aber nicht im Auto hinterherfährt, sondern auch auf dem Motorrad vorne weg unterwegs ist. „So kann der Fahrschüler sehen, wie ich eine Kurve nehme und wo er besonders aufpassen muss“, erklärt Helmes. „Durch die Tour werden auch fast alle Sonderstunden an einem Tag erreicht. Der Fahrschüler bekommt eine tollen Tag geboten, der ihm sehr viel Fahrpraxis bringt“, ergänzt der Fahrlehrer.

Aber warum weit wegfahren? Der Niederrhein sei zwar schön, so Helmes, aber auch flach und zu gerade. „Es gibt hier relativ wenige Strecken, wo man als Biker viele Kurvenkombinationen oder kleine Berge hat“, verdeutlicht der Fahrlehrer. Er wolle den Schülern eben nicht nur eine schöne Tour bieten, sondern vor allem die Fahrpraxis erweitern. Das Interesse ist groß: 2019 hatte es sieben Touren gegeben, in diesem Jahr waren es schon elf. Darunter auch eine mit einer Länge von insgesamt 635 Kilometern.

„Natürlich werden immer ausreichend Pausen eingelegt und den Daheimgebliebenen Bilder in die Whatsapp-Gruppe gestellt“, erzählt Helmes. Ziele seien zum Beispiel der Hunsrück, die Eifel, das Sauerland oder auch mal Ostfriesland im hohen Norden. Für das laufende Jahr sind noch eine Reihe an weiteren Touren geplant.

Luca Jenster kann sich an seine Schüler-Tour noch lebhaft erinnern. Auch er ist ein ehemaliger Motorrad-Fahrschüler von Helmes und führt nun die Kamera für den Imagefilm. „Wir sind um die 620 Kilometer gefahren und waren mit insgesamt zwölf Motorrädern unterwegs“, erzählt Jenster. „Das ist ein super Konzept, denn an dem einen Tag lernt man richtig viel, und die Truppe ist einfach klasse.“ Beruflich macht Jenster eine Ausbildung zum Fotografen. Die Kamera- und Film-Drohne hat er für die Dreharbeiten extra nach Sonsbeck mitgebracht.

Die Temperaturen steigen, die Truppe setzt sich in Bewegung, damit der Film schnell fertig gedreht werden kann. „Schließlich gibt’s hinterher noch etwas Leckeres vom Grill“, sagt Helmes. „Die ehemaligen Schüler sind mittlerweile auch gute Freunde geworden.“

Während der Dreharbeiten muss die Truppe immer wieder anhalten, um Kamera-Einstellungen zu prüfen. Mal geht’s im Slalom weiter, mal gibt’s eine Pause auf einem Parkplatz. Kameramann Martin Jacobi legt Wert auf Abwechslung. Er und sein Sohn sind begeisterte Motorradfahrer. Sie freuen sich, ein Teil „dieser tollen Truppe“ zu sein. So ist der Drehtag bisweilen auch anstrengend. Die Hitze ermüdet, für die verschiedenen Einstellungen geht’s immer wieder rein und raus aus den Klamotten.

Dennoch ist sich Helmes einer Sache sicher: „Diese Gruppe hat Spaß an dem, was sie macht.“ Nicht nur, weil einem auf der Maschine der Wind um die Nase wehe und man unmittelbar die Straße spüre, so der Fahrlehrer. „Man ist auf der Maschine mit sich alleine und trotzdem in einer Gruppe unterwegs – eine Mischung aus Freiheit und Schutz der Gemeinschaft.“