Fahrradcodierung der Polizei in Xanten : Ein Strichcode für mehr Sicherheit

Xanten Ansturm auf ein Angebot der Polizei: Dutzende Bürger wollten ihre Fahrräder registrieren lassen.

„Rahmengröße? Wie viel Zoll haben die Reifen? Anzahl der Gänge? Ist das Rad versichert?“ Dirk Karneil, Bezirksbeamter, hat die Ruhe weg, genau wie sein Kollege Bernd Holtermann. Die beiden sitzen an zwei kleinen Tischen im Hof hinter der Polizeiwache an der Karthaus, vor ihnen liegen Fragebögen, ein Zollstock, Putzlappen und eine Abreißrolle mit Strichcodes und Ziffern. Der Reihe nach arbeiten sie die lange Schlange an Rad-Besitzern ab, die sich bis zur Straße zieht. An die 100 dürften es am Donnerstagnachmittag gewesen sein, die geduldig darauf warteten, dass sie an der Reihe sind. Meist ältere Menschen mit teuren E-Bikes, die sie besser gegen Diebstahl geschützt wissen wollen.