Radwege auf dem Prüfstand : Sonsbeck ruft zur Teilnahme am Fahrrad-Klimatest auf

Sonsbeck Mithilfe eines Online-Fragebogens des ADFC können Sonsbecks Bürger bewerten, wie sicher und gut ausgebaut die Radwege vor ihrer Haustüre sind.

„Wir wollen einen nachhaltigen, klimafreundlichen Straßenverkehr, von dem alle Radfahrenden profitieren“, so Tenhagen. Um Maßnahmen anzustoßen, sei die Gemeinde auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. „Sie wissen am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein“, so der Rathaus-Chef, der den erkrankten Bürgermeister Heiko Schmidt vertritt. Die Gemeinde Sonsbeck bittet Radfahrende, sich ein paar Minuten Zeit für die Befragung zu nehmen.