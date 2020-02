Fahrerflucht in Labbeck : Mofafahrer verletzt sich bei Sturz

Sonsbeck/Xanten Ein 32-Jähriger Xantener ist am Mittwoch mit seinem Mofa gestürzt, nachdem er von einem roten Opel überholt wurde. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter, ohne sich um den leicht verletzten Kradfahrer zu kümmern.

Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jährige gegen 7.55 Uhr mit seinem Mofa auf der Marienbaumer Straße in Fahrtrichtung Labbeck unterwegs. In Höhe der Einmündung Kervenheimer Weg hielt er in der Fahrbahnmitte, um Gegenverkehr passieren zu lassen und im Anschluss nach links in den Kervenheimer Weg einzubiegen. Nachdem er sein Mofa in Bewegung gesetzt hatte, überholte ihn ein unbekannter Fahrer eines roten Opels. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte nach links auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der unbekannte Opel-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.