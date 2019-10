Experte informierte Kirchen-Angestellte in Sonsbeck : Kirche macht frühere Rente ohne Einbußen möglich

Sonsbeck Die Gemeinde St.-Maria-Magdalena Sonsbeck bietet ihren Angestellten die Option eines Zeitwertkontos. Ein Experte stellte das Modell im Pfarrheim vor.

Drei Jahre reichen da allerdings nicht, erklärte Brenner. Wer mit einem solchen Konto ohne Abschläge früher in Rente gehen will, der muss schon fleißig gespart haben. Das gilt auch für längere Freistellungsphasen während des Arbeitslebens: ein Sabbatjahr fürs Kräftesammeln, verlängerte Elternzeit, Auszeiten für die häusliche Pflege von Angehörigen oder eine familienfreundliche Arbeitszeit – immer bei gleichem Gehalt. Wer wieviel dafür im Monat einzahlen will oder kann und ob das Modell überhaupt in die Lebensplanung passt, soll bei Beratungsgesprächen im Dezember geklärt werden.