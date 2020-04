Corona-Krise : Nun darf auch Expert in Xanten wieder öffnen

Der Expert-Laden in Xanten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten In NRW dürfen am Montag auch größere Geschäfte wieder öffnen, zum Beispiel Expert in Xanten. Aber der Elektrofachmarkt muss Auflagen erfüllen. Das betrifft die Verkaufsfläche und die Anzahl der Kunden, die gleichzeitig im Geschäft sein dürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Elektrofachmarkt Expert in Xanten wird am Montag wieder öffnen, zum ersten Mal seit Wochen. „Es geht endlich wieder los“, sagte Marktleiter Waldemar Jagel unserer Redaktion. Ein Teil des Innenraums werde jedoch abgesperrt, damit die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt sei. Die Kunden dürften die abgesperrten Flächen nicht betreten. Die Waren, die dort stünden, würden von Mitarbeitern auf Nachfrage aber nach vorn geholt.

Lesen Sie auch Regeln in der Corona-Krise : Was jetzt im Einzelhandel gilt

Damit setzt der Elektrofachmarkt eine Vorgabe des Landes NRW um. Große Märkte mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern hatten in der vergangenen Woche noch geschlossen bleiben müssen. Am Mittwoch entschied die Landesregierung aber, dass auch sie von Montag an wieder öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren.

Die Mitarbeiter würden mit Mundschutz arbeiten, sagte Jagel weiter. Das Tragen von Masken werde auch von den Kunden verlangt – landesweit ist es von Montag an auch Pflicht. Falls jemand keinen Mundschutz habe, bekomme er von Expert einen gestellt – „solange der Vorrat reicht“. Bis zu 60 Kunden dürften gleichzeitig ins Geschäft. Zwar könnten sie auch bis zu 80 hereinlassen und würden trotzdem den notwendigen Abstand einhalten können. „Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen.“ Er und seine Mitarbeiter seien erleichtert, dass sie wieder öffnen dürften, hätten aber Verständnis für die Regeln der vergangenen Wochen. „Die Gesundheit geht vor.“

Jeden Tag alle Nachrichten zur Corona-Krise in Ihrer Stadt – bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter „Total Lokal“ mit täglicher Corona-Sonderausgabe!

(wer)