Xanten : Exhibitionist fragt nach Weg zum Krankenhaus

Xanten Ein unbekannter Täter hat sich, wie die Polizei gestern berichtet hat, am Freitag gegen 15.30 Uhr einer 14-Jährigen aus einem Auto heraus in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann fragte das Mädchen an Heinrich-Lensing-Straße in englischer Sprache nach dem Weg zum Krankenhaus in Xanten. Daraufhin entfernte sie sich umgehend von dem Wagen und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Mann fuhr anschließend mit einem älteren blauen Auto in Richtung Bürgermeister-Schleß-Platz davon. Der Mann wird als sehr ungepflegt beschrieben, soll zwischen 50 und 60 Jahren alt sein und dünnes Haar haben. Er hatte einen Bauchansatz, trug ein Trägerhemd und eine kurze beige Hose.

Hinweise an die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420

(OTS)