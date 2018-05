Xanten: Evangelisches Altenzentrum wächst Schritt für Schritt

Xanten Der Neubau ist fertig. Es folgt der Umzug der Bewohner. Danach wird das Appartementhaus saniert. Insgesamt werden zwischen Poststraße und Stadtpark neun Millionen Euro investiert.

Im Evangelischen Altenzentrum zwischen Poststraße und Stadtpark dreht sich gerade das Umzugskarussell. Bauphase eins hatte im Oktober 2015 begonnen: ein Neubau von zwölf Wohnungen mit betreutem Wohnen auf jeweils 43 Quadratmetern und zusätzlich 16 Plätze in der Tagespflege. Im zweiten Schritt werden nun für etwa ein Jahr die Bewohner aus dem backsteinfarbenen Appartementbau in den gerade fertig gestellten sanierten Wohnbereich mit Anbauten an beiden Seiten umsiedeln. So können ihre eigenen Räume modernisiert werden, ehe sie im Mai 2019 zurückkehren. Am Ende wird nach der letzten Bauphase ein saniertes Gebäude mit 80 Pflegeplätzen und mit weiteren 26 Plätzen zur Betreuung von dementiell erkrankten Menschen entstanden sein. Insgesamt investiert die Rheinische Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk GmbH rund neun Millionen Euro in die Häuser.