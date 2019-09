Evangelische Kirche : Pfarrmitglieder planen neues Zentrum

Xanten Die Räume der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter an der Kurfürstenstraße sollen modernisiert und neu aufgeteilt werden. Die Basis ist dazu aufgerufen, sich mit Anregungen und Ideen einzubringen.

Das Zentrum der evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter soll saniert und in der Raumaufteilung den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. Das Presbyterium lädt alle ein, sich daran zu beteiligen. Ein offener Abend unter der Überschrift „Bau, Bratwurst, Bier, Begegnung“ beginnt am Freitag, 27. September, um 18 Uhr in den Räumen an der Kurfürstenstraße. „Wir wünschen uns, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen und ihre Ideen einbringen“, sagt Peter Kienzle vom Presbyterium. Darum sind die Vorgaben auch sehr weit gefasst, was die künftige Nutzung und die damit verbundenen Umbauarbeiten betrifft. Denkbar wäre auch ein Abriss der Garagen im Innenhof oder eine weitere Öffnung für andere Gruppen und für Vereine, die dringend Räume suchen.

Mammutaufgabe Die Modernisierung des Gemeindezentrums ist für die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter nicht das einzige Bauprojekt in den kommenden Jahren. Auch in die anderen Gebäude muss investiert werden. In der Kindertagesstätte ist der Investitionsstau inzwischen abgearbeitet. Nun soll 2020 am Dachstuhl in der Kirche Mörmter gearbeitet werden.

Der Abend am 27. September ist ergebnisoffen; die Gemeindemitglieder können auch selbst zu Papier und Stift greifen, um auf Grundlage eines groben Grundrisses ihre Wünsche an eine künftige Raumaufteilung zu zeichnen. An verschiedenen Stationen, auf Tischen und an Stellwänden kann jeder eigene Stichworte, Ideen, Bedürfnisse dokumentieren und zur Diskussion stellen. „Dass unabhängig davon die Themen Energieeinsparung und Klimaschutz in den Prozess hinein gehören, ist selbstverständlich. Und schließlich darf auch die Verbindung von Haus und Kirche nicht aus dem Blick geraten“, sagen Kienzle und Neugebauer. Nebenbei gibt es an der Bürgerbeteiligung einen geselligen Teil mit Bratwurst und Getränken, der „der Kreativität Raum gibt. Wir erhoffen uns einen breiten Eindruck zu dem, was in dem und mit dem Gebäude möglich sein sollte. Wir werden hinhören, zu Gesprächen da sein und Anregungen festzuhalten“, sagen die Mitglieder des Presbyteriums.