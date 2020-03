Evangelische Kirche Xanten-Mörmter : Kirchengemeinde spendet Trost trotz Abstandsgebots

Die evangelische Kirche am Markt in Xanten kann derzeit nicht besucht werden, dennoch will die Kirchengemeinde für Menschen erreichbar sein. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Am Telefon wollen die Seelsorger weiterhin für Menschen da sein. An Wäscheleinen geklammerte Nachrichten sollen zum Besinnen anregen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter will das Erleben von Gemeinschaft weiter ermöglichen. Auch wenn sich die Mitglieder nicht treffen können, und auch wenn sie Abstand halten müssen, sollen die Menschen füreinander da sein können. Deshalb werden Telefon und Internet wichtiger denn je, berichtet Pfarrerin Ulrike Dahlhaus. „Ich telefoniere in diesen Tagen so viel wie selten.“ Sie rufe Menschen an, die derzeit keinen Besuch bekommen könnten, aber wenigstens eine Stimme am anderen Ende der Leitung bräuchten.