Evangelische Kirche Xanten-Mörmter Gemeindezentrum soll umgebaut werden

Pfarrerin Simone Drensler machte in der Gemeindeversammlung deutlich, dass der Umbau „keine reine Gebäudefrage“ sei, sondern dass es darum gehe: „Wer wollen wir sein?“ In den weiteren Planungen solle es deshalb auch darum gehen, in welche Richtung sich die Kirchengemeinde weiterentwickeln könne. Dabei spiele auch der Standort des Gemeindezentrums und der Kirche eine Rolle – beide stünden zentral in der Xantener Innenstadt. Andere Kirchengemeinden arbeiteten mit dem Konzept der Citykirche. Die Frage sei, „ob es ein Konzept für Xanten sein kann?“