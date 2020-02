Ein-Personen-Schauspiel in Xanten : Theaterstück aus der Sicht des Verräters Judas

Xanten Das Ein-Personen-Schauspiel stammt von Lot Vekemans und wurde aus dem Niederländischen übersetzt.

Judas, der „Verräter Jesu“, ist Thema eines Ein-Personen-Stückes, das die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in der Kirche am Markt aufführen lässt. Der Schauspieler Bruno Lehan aus Koblenz verkörpert dabei die Person des Judas. Das Schauspiel stammt von Lot Vekemans und wurde aus dem Niederländischen übersetzt. Judas Iskarioth, der Jesus aus Geldgier für 30 Silberlinge an seine Feinde auslieferte, ist als der Prototyp eines Verräters in die Geschichte eingegangen. Zeit also, ein differenzierteres Bild dieser ambivalenten Persönlichkeit zu zeichnen. Das Stück gibt Judas erstmals eine eigene Stimme, seine Motive und Ziele darzulegen. Er spricht das Publikum direkt an, erzählt seine eigene Geschichte der Verbindung zwischen Jesus und ihm. Und er reflektiert mit eindringlichen Worten seine Motivation für den Verrat, hinter der sich Sprengstoff verbirgt. Die Autorin zeigt Judas als Menschen – jenseits von Gut und Böse. In ihrem Drama stellt sie gar eine höchst provokante Frage: Ist Jesus oder Judas für uns gestorben?