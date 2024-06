Europawahl 2024 So wurde in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck gewählt

Olaf Finke (SPD Xanten) Das Ergebnis zeige, dass die Menschen mit der Politik der Ampel-Regierung unzufrieden seien oder die Ampel-Regierung ihre Politik nicht gut genug erklären könne, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Finke. Das Ergebnis seiner Partei könne nicht der Anspruch einer sozialdemokratischen Partei sein. Offensichtlich trauten viele Menschen der SPD im Moment nicht zu, dass sie dieses Land gestalten könne. „Die Frage ist nun, was machen wir auf Bundesebene mit diesem Ergebnis?“ Nicht nur, was das Ergebnis der SPD betreffe, sondern auch, was das Ergebnis der Europawahl insgesamt angehe. Die demokratischen Parteien müssten sich fragen, ob sie die Zugewinne der AfD hinnehmen oder ob sie sich damit auseinandersetzen wollten. Das gelte auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). „Die Frage ist: Was bewegt Menschen dazu, diese Parteien oder Gruppierungen zu wählen? Ist es Protest oder inhaltliche Überzeugung?“ Eine Antwort darauf zu finden, sei schwierig. Aber die Ergebnisse müssten auf jeden Fall ernst genommen werden. „Die Politik hat die Aufgabe, eine Antwort darauf zu finden.“