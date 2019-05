Kommentar zur Europawahl 2019 : Ein Warnschuss für CDU und SPD vor Ort

Meinung Rheinberg/Xanten Es ist war eine Europawahl gewesen. Aber die beiden Volksparteien sollten vor Ort Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen ziehen. Klimapolitik spielt auch in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck eine Rolle.

Xanten, Alpen und Sonsbeck bilden eine eher konservativ geprägte Region. Aber auch hier legten die Grünen zu. Selbst in einer ehemals schwarzen Hochburg wie Xanten verdoppelten sie ihr Ergebnis, obwohl die Fraktion zerstritten ist und sich selbst schwächt. In Rheinberg, Alpen und Sonsbeck konnten die Grünen ihre Werte von 2014 sogar vervierfachen. Offensichtlich bewegt das Thema Klimaschutz auch in unserer Region viele Menschen. Und offensichtlich trauen sie der Öko-Partei dabei eher eine Antwort zu als der CDU und der SPD – sie verloren deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung.