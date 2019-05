Europawahl in unserer Region : Die alten Volksparteien wollen grüner werden

Rheinberg/Xanten/Alpen/Sonsbeck Die CDU in Xanten und die SPD in Rheinberg reagieren auf das schlechte Abschneiden ihrer Parteien bei der Europawahl. Die Grünen feiern dagegen. Auch die FDP ist zufrieden.

CDU Die Umwelt rücke auch bei den Älteren zunehmend in den Vordergrund, sagte der Xantener Stadtverbandsvorsitzende Tanko Scholten. Viele Bürger hätten in der Vergangenheit zusätzliches Grün für die Stadt vorgeschlagen. „So etwas müssen wir mehr berücksichtigen.“ Scholten sprach sich für einen naturschonenderen Umgang mit den Ressourcen aus. In den „Fridays for Future“-Demonstrationen der Schüler für den Klimaschutz sieht auch Matthias Broeckmann (CDU-Chef Sonsbeck) einen Grund für die Verluste seiner Partei. Er sei eigentlich recht optimistisch gewesen, sagte er. „Aus dem Stegreif heraus kann ich unser Ergebnis nicht erklären. Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht.“