Europatag in Xanten So erfrischend-fröhlich kann Europa sein

So wird die Leiterin des Siegfriedmuseums, Anke Lyttwin, in einer Sonderführung um 12 Uhr erklären, wie das Nibelungenlied im 19. Jahrhundert einen Mega-Hype erlebte. Es sei eine Zeit der Nationalstaaten gewesen, also eine Zeit, in der sich die Nationen auf ihre vermeintlichen Wurzeln besinnen wollten – heute gebe es ähnliche Bewegungen. Damals sei das Nibelungenlied zum deutschen Nationalepos erhoben worden. Aber wenn man genau hinschaue, und das werde sie bei der Sonderführung machen, stelle man fest, dass es eher eine europäische Sage sei und „dass man es gar nicht auf das Deutsche oder Germanische eingrenzen kann“.