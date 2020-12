Flurbereinigung in Sonsbeck : Esskastanie markiert die Flurbereinigung in Sonsbeck

Auf der Mauer: Ralph Merten (links) von der Bezirksregierung Düsseldorf und Bürgermeister Heiko Schmidt haben eine Esskastanie gepflanzt. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Sonsbeck Eine Esskastanie in der Gemarkung Auf der Mauer erinnert an die geglückte Flurbereinigung in Sonsbeck vor rund 20 Jahren und erinnert an eine nahezu unbebkannte Behörde.

Der Festakt zum 200-jährigen Bestehen der Verwaltung für Agrarordnung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Weil Begegnungen an der frischen Luft aber möglich sind, werden in den kommenden Monaten landesweit 200 Bäume gepflanzt, um die weitgehend im Verborgenen wirkende Verwaltung in allen Landesteilen zu würdigen. So hat die Bezirksregierung Düsseldorf jetzt auf der Grünfläche „Auf der Mauer“ im Gebiet des ehemaligen Flurbereinigungsverfahrens Sonsbeck eine Esskastanie (Castanea sativa) gepflanzt.

Friedrich Wilhelm, König von Preußen, gründete im Herbst 1820 die Agrarordnungsverwaltung als preußische Generalkommission zu Münster, um Bodenordnungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Seit 1970 firmiert diese Behörde unter der Bezeichnung „Verwaltung für Agrarordnung“ und ist bei den Bezirksregierungen angesiedelt.

Auch wenn sich die Behörde längst als moderne Dienstleisterin für den ländlichen Raum versteht, bleibt ihre Hauptaufgabe weiter die ländliche Bodenordnung. Früher dienten die Verfahren in erster Linie der Verbesserung der Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft. Heute geht es meist um Konfliktlösungen bei großen Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen- oder Deichbau oder Projekten für den Natur- und Gewässerschutz. „Der Flächenbedarf im dicht besiedelten NRW ist hoch, und nur durch die Kooperation aller ist der Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Nutzungsinteressen zu schaffen“, meint Hauptdezernent Ralph Merten von der Bezirksregierung Düsseldorf.

So hat die vor rund 20 Jahren abgeschlossene Flurbereinigung in Sonsbeck unter anderem 106 Hektar für die A 57 und weitere Straßen gebracht, landwirtschaftliche Betriebe in Ortslage ausgesiedelt, den Ortsrand eingegrünt, drei Biotope angelegt und mehr als 100.000 Gehölze gepflanzt – „alles weitgehend im Einvernehmen“. Nur ältere Sonsbecker erinnern sich noch an die aufwändige Bewirtschaftung kleiner Parzellen, die umständliche Anfahrt zum Feld, an erhebliche Grenzunsicherheiten des Urkatasters oder an landwirtschaftliche Betriebe mitten im Ortskern.