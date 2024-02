In der Essener Innenstadt Mann aus Xanten bietet Minderjährigen 500 Euro für Sex an

Gegen 1.10 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Essen, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen wurden. Diese gaben an, dass sie am Abend von einem ihnen unbekannten Mann in der Essener Innenstadt mehrfach eine Geldzahlung in Höhe von 500 Euro im Gegenzug zu Geschlechtsverkehr angeboten bekommen haben sollen.