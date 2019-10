Placidahaus in Xanten : Neues Angebot für angehende Erzieher

Das Placidahaus reagiert auf den Fachkräftemangel im Sozialwesen und öffnet die Ausbildung zum Erzieher für weitere Zielgruppen. Eine weitere Änderung betrifft die Heilpädagogen-Weiterbildung: Sie wird um ein Drittel verkürzt.

Das Placidahaus in Xanten erweitert sein Angebot an Aus- und Weiterbildungen. Das Berufskolleg reagiert damit auf Gesetzesänderungen und den Fachkräftemangel im Sozialwesen. Davon profitieren Menschen, die Erzieher oder Heilpädagoge werden wollen. Schulleiter Stefan Feltes spricht von zwei wichtigen Bausteinen, die zum Schuljahr 2020/21 angeboten werden. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Erzieher Das Placidahaus bietet künftig auch die praxisintegrierte Erzieherausbildung (PiA) an. Die Studierenden arbeiten an drei Tagen in der Woche und gehen an zwei Tagen zum Berufskolleg. Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit einem Träger der Kinder und Jugendhilfe und erhalten von Anfang an einen Lohn. Die PiA wird zusätzlich zur konsekutiven Erzieher-Ausbildung angeboten, bei der die Studierenden erst zwei Jahre Unterricht haben und dann ein Anerkennungsjahr in einer Einrichtung machen und Geld bekommen.